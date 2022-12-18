Точно услышите, – Зеленский рассказал, началась ли операция по освобождению Крыма

Украина стремится вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Отвоевание полуострова уже началось, но пока не военным путем.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция по деоккупации Крыма еще не началась. При этом глава государства заверил, что начало операции точно не останется незамеченным.

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Отвоевание Крыма началось в головах людей, – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что отвоевание Крыма началось у головах людей. По его словам, никто просто так Крым не отдаст.

Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось у головах людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве к этому. Не просто на словах Крым это Украина. Надо быть готовым и идти. Никто просто так Крым не отдаст,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что отвоевание всегда начинается с общества. "Я считаю, что начало есть", – добавил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли президент провести свой отпуск в Крыму летом 2023 года, Зеленский сказал: "Летом неплохой вариант, там хорошая погода".

Напомним, что ранее президент говорил, что после победы Украины в войне хочет отдохнуть на море и выпить пива.

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