Точно услышите, – Зеленский рассказал, началась ли операция по освобождению Крыма
Источник:Владимир Зеленский
Украина стремится вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Отвоевание полуострова уже началось, но пока не военным путем.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция по деоккупации Крыма еще не началась. При этом глава государства заверил, что начало операции точно не останется незамеченным.
Кстати говоря Убегают, как крысы: после "хлопка" на Крымском мосту образовались очереди
Отвоевание Крыма началось в головах людей, – Зеленский
Зеленский подчеркнул, что отвоевание Крыма началось у головах людей. По его словам, никто просто так Крым не отдаст.
Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось у головах людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве к этому. Не просто на словах Крым это Украина. Надо быть готовым и идти. Никто просто так Крым не отдаст,
– сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что отвоевание всегда начинается с общества. "Я считаю, что начало есть", – добавил он.
Отвечая на вопрос, сможет ли президент провести свой отпуск в Крыму летом 2023 года, Зеленский сказал: "Летом неплохой вариант, там хорошая погода".
Напомним, что ранее президент говорил, что после победы Украины в войне хочет отдохнуть на море и выпить пива.
Как Украина может освободить Крым
- На Западе до недавнего времени было опасение, что попытки Украины вернуть Крым могут подтолкнуть Россию к применению ядерного оружия. Но угрозы Кремль остались только словами после того, как в Крыму начали систематически раздаваться "хлопки", а Крымский мост оказался частично разрушенным.
- Когда западные партнеры поняли, что Россия проигрывает войну, то согласились, что Украина может вернуть Крым военным путем. К примеру, США заявили, что украинские силы решают, как проводить операции внутри своей страны.
- В США считают, что военное наступление Украины на Крым неизбежно. Заметно изменилась риторика и Германии, где считают, что Украина имеет право отвоевать свою территорию.
- Владимир Зеленский выступает за возвращение Крыма военным путём. При этом он готов рассмотреть предложения по освобождению Крыма другим путем, если таковые будут.
- О поддержке Украины заявлял глава Минобороны Алексей Резников. По его словам, союзники Киева по формату "Рамштайн" поддерживают полную деоккупацию Украины, включая Крым и Донбасс.
- Вместе с тем, на Западе существует опасение, что возвращение Крыма может иметь большие потери для Украины из-за сложной местности и движения сопротивления.