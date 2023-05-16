Зеленский собирал Ставку: говорили о графиках поставок вооружения и боеприпасов
Источник:Владимир Зеленский
Во вторник, 16 мая, Владимир Зеленский собрал ставку Верховного Главнокомандующего ВСУ. Президент собрал ее сразу после возвращения в Киев.
После того, как вернуться в Киев, первым делом Владимир Зеленский снова собрал Ставку. Президент рассказал главные темы собрания.
Смотрите также ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте, – разведка Британии
Первый вопрос всегда – ситуация на фронте
Во время Ставки президент заслушал руководителей ОСУВ о ходе боевых действий на их участках фронта. Орган рассмотрел всеобщую оперативную обстановку и данные разведок и обсудил важные моменты.
Украина скорректировала график поставки оружия
Еще одна важная тема нынешней ставки – оружие. Ставка скорректировала график поставок вооружения и боеприпасов. Также было пересмотрено распределение оружия по боевым частям и резервам.
Кроме этого, высшее руководство страны заслушало результаты проверки боеготовности вновь бригад.
Украина скорректировала график поставки оружия
Еще одна важная тема нынешней ставки – оружие. Ставка скорректировала график поставок вооружения и боеприпасов. Также было пересмотрено распределение оружия по боевым частям и резервам.
И это не просто. Ведь партнеры предоставят нам новое важное оружие.
Украина получит новое вооружение
- На днях Великобритания объявила о решении передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели в радиусе 250 километров. Украинцы радостно представляют, как будет разрушаться Крымский мост, а россияне сражаются в истерике.
- Однако потом присоединилась Франция. Президент Эммануэль Макрон намекнул на поставку дальнобойного вооружения, которое "разрешает сопротивляться". При этом он подчеркнул, что ею нельзя атаковать территорию России. Макрон не уточнял, считает ли Крымский мост российской территорией.
- Помимо этого, приняла историческое решение Швейцария. Правительство проголосовало за внесение изменений в Закон о военных материалах, поэтому Украина сможет в будущем получать шведскую технику и оружие через третьи страны. Ранее Закон о военных материалах запрещал передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны, находящиеся в конфликте.