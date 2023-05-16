Зеленский собирал Ставку: говорили о графиках поставок вооружения и боеприпасов

Во вторник, 16 мая, Владимир Зеленский собрал ставку Верховного Главнокомандующего ВСУ. Президент собрал ее сразу после возвращения в Киев.

После того, как вернуться в Киев, первым делом Владимир Зеленский снова собрал Ставку. Президент рассказал главные темы собрания.

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Первый вопрос всегда – ситуация на фронте

Во время Ставки президент заслушал руководителей ОСУВ о ходе боевых действий на их участках фронта. Орган рассмотрел всеобщую оперативную обстановку и данные разведок и обсудил важные моменты.

Украина скорректировала график поставки оружия

Еще одна важная тема нынешней ставки – оружие. Ставка скорректировала график поставок вооружения и боеприпасов. Также было пересмотрено распределение оружия по боевым частям и резервам.

Кроме этого, высшее руководство страны заслушало результаты проверки боеготовности вновь бригад.

Украина скорректировала график поставки оружия

Еще одна важная тема нынешней ставки – оружие. Ставка скорректировала график поставок вооружения и боеприпасов. Также было пересмотрено распределение оружия по боевым частям и резервам.

И это не просто. Ведь партнеры предоставят нам новое важное оружие.

Украина получит новое вооружение