Після того, як повернутись до Києва, першим ділом Володимир Зеленський знову зібрав Ставку. Президент розповів найголовніші теми зібрання.
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Перше питання завжди – ситуація на фронті
Під час Ставки президент заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Орган розглянув загальну оперативну обстановку й дані розвідок й обговорив важливі моменти.
Крім цього, вище керівництво країни заслухало результати перевірки боєготовності новостворених бригад.
Україна скорегувала графік постачання зброї
Ще одна важлива тема нинішньої ставки – зброя. Ставка скоригувала графік постачання озброєння та боєприпасів. Також було переглянуто розподіл зброї по бойових частинах та резервах.
І це не спроста. Адже партнери нададуть нам нову важливу зброю.
Україна отримає нове озброєння
- Днями Велика Британія оголосила про рішення передати Україні крилаті ракети Storm Shadow, які здатні вражати цілі в радіусі 250 кілометрів. Українці радісно уявляють, як руйнуватиметься Кримський міст, а росіяни б'ються в істериці.
- Проте згодом долучилась Франція. Президент Еммануель Макрон натякнув на постачання далекобійного озброєння, яке "дозволяє чинити опір". При цьому він наголосив, що нею не можна атакувати території Росії. Макрон не уточнював, чи вважає Кримський міст російською територією.
- Крім цього, прийняла історичне рішення Швейцарія. Уряд проголосував за внесення змін до Закону про військові матеріали, тому Україна зможе у майбутньому отримувати шведську техніку та зброю через треті країни. Раніше Закон про військові матеріали забороняв передачу зброї та боєприпасів зі Швейцарії до третіх країн, які перебувають у конфлікті.