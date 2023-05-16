Після того, як повернутись до Києва, першим ділом Володимир Зеленський знову зібрав Ставку. Президент розповів найголовніші теми зібрання.

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Перше питання завжди – ситуація на фронті

Під час Ставки президент заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Орган розглянув загальну оперативну обстановку й дані розвідок й обговорив важливі моменти.

Крім цього, вище керівництво країни заслухало результати перевірки боєготовності новостворених бригад.

Україна скорегувала графік постачання зброї

Ще одна важлива тема нинішньої ставки – зброя. Ставка скоригувала графік постачання озброєння та боєприпасів. Також було переглянуто розподіл зброї по бойових частинах та резервах.

І це не спроста. Адже партнери нададуть нам нову важливу зброю.

Україна отримає нове озброєння