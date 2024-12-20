Зеленский согласовал новых послов, среди них Нариман Джелял и Андрей Мельник

Владимир Зеленский принял решение о назначении новых послов. Ранее СМИ писали, что большие кадровые перестановки произойдут вскоре.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Во время речи президент упомянул об атаке по столице, во время которой было повреждено здание дипломатических миссий.

Смотрите также Получить консульские услуги за рубежом стало проще: какие новации от МИД

Зеленский назначил новых послов: в Турцию поедет Нариман Джелял

По словам президента, он вместе с дипломатической командой утвердил перечень новых украинских послов. Кадровых изменений – более 30.

Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН и другие,

– коротко сказал Зеленский.

Указы о назначении появятся вскоре, согласно дипломатическим процедурам.

Справка. Андрей Мельник был послом Украины в Германии. Алена Гетьманчук – основательница и директор Центра "Новая Европа" (ЦНЕ), внештатный старший аналитик Евразийского Центра Atlantic Council (США).

Кто такой Нариман Джелял

Это украинский крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист. С 2013 года был заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Как и многие крымские татары, родился в Узбекистане – в изгнании. В Крым вернулся в 1989 году.

В 2021 году Россия задержала Джеляла на территории оккупированного Крыма. Его обвиняли в диверсии и относились у нему особенно жестоко. Оккупанты пытали его и приговорили к 17 годам лишения свободы

5 июля 2024 года Наримана Джеляла вернули из плена.

Другие заявления Зеленского

Он призвал мир заставить Россию ответить.

Очевидно, что такое российское безумие не должно восприниматься миром как нечто привычное – повседневный террор заслуживает все большего давления на террориста. Россия должна отвечать, и даже если ими руководит полностью неадекватное лицо, российское государство благодаря давлению на него должно почувствовать, что такое реальность и как реальность может наказывать международных преступников. Нужно больше санкций против России,

– сказал лидер государства.

Однако Украина и сама будет отвечать на российские обстрелы: из Брюсселя наша делегация вернулась с новыми договоренностями по ПВО.

Президент сказал и о жестоком обстреле Херсона. Оккупанты активизировались, но ВСУ отбили их движения на Херсонском направлении.

Сырский доложил о ситуации там, а также в Донецкой области, Запорожье и на Курщине. Уничтоженных северокорейских солдат все больше, а Москва цинично выдает их за представителей национальных сообществ.