Зеленский находится в США: с кем встретится и что будет в центре переговоров

Во вторник, 28 июля, Владимир Зеленский находится в США. В ходе рабочего визита в Вашингтон у президента Украины запланирован ряд встреч, посещение мероприятий и переговоры с Дональдом Трампом.

Как проходит визит украинского лидера, с кем он встречается и каких результатов удалось достичь в ходе переговоров с партнерами, собирает 24 Канал.

Визит Зеленского в США: детали