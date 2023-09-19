Байден хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте, – Кирби

Американский лидер Джо Байден хочет услышать от президента Украины Владимира Зеленского о развитии событий на фронте. В частности, он хочет узнать прогресс контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться и дальше.

Обратите внимание Зеленский в США посетил украинских воинов: мощные фото

Байден ждет встречу с Зеленским

Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от Зеленского об украинском контрнаступлении, а также достигаемом ими прогрессе – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя,

– сказал Кирби.

Он отметил, что Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжена.

Кстати, встреча в Белом доме будет проходить в "критически важное время". Кирби подчеркнул, что ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины.

Представитель Белого дома также рассказал, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", – добавил он.

Визит Зеленского в США: что известно