Зерновое соглашение, членство в ЕС и формула мира: какие важные встречи провел Зеленский в США
Владимир Зеленский в американском Нью-Йорке выступил накануне на Генассамблее ООН. Кроме того, президент Украины встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, премьером Израиля Нетаньяху и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Президент Украины также призвал Трампа поделиться мирным планом по окончании войны в Украине. Какими были темы разговоров во время встреч с чиновниками – читайте в тексте 24 Канала.
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Зеленский говорил с президентом Евросовета о прогрессе на пути вступления в ЕС
Владимир Зеленский отметил, что с главой Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил прогресс Украины на пути к переговорам о вступлении в ЕС. А именно, состояния выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии по членству Украины в ЕС.
Обсудили ситуацию на поле боя и последующую военную поддержку ЕС. Уделили особое внимание формуле мира и Глобальному саммиту мира,
– заявил украинский президент.
Следует заметить, что Шарль Мишель отметил, что Евросовет никогда не устанет поддерживать Украину, никогда не устанет защищать мир и международное право на континенте.
Перед этим буквально 13 сентября Еврокомиссия заявила, что Украина добилась больших успехов с момента предоставления ему статуса кандидата.
Встреча Зеленского с Шарлем Мишелем: смотрите видео
О чем говорил президент с Биньямином Нетаньяху
Украинский лидер рассказал, что поговорил с Биньямином Нетаньяху о защите людей и сотрудничестве в гражданской обороне. Президент обсудил с израильским премьером:
- ряд важных двусторонних вопросов, в частности – сотрудничество в сфере гражданской обороны и защиты жизней людей;
- сотрудничество в рамках ООН и других международных площадках.
Зеленский рассказал Нетаньяху о ситуации и фронте и о том, что Россия продолжает атаковать мирные украинские города иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Зеленский заявил, что он обеспокоен все более тесным военным сотрудничеством России и Ирана.
Кроме того, украинский президент пригласил Израиль поддержать Украинскую формулу мира и в этом контексте рассказал о подготовке Глобального саммита мира.
Встреча Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео
Какие темы Зеленский поднимал с генсеком ООН
Владимир Зеленский встретился и побеседовал с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. В частности, президент Украины:
- поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии;
- выразил надежду на дальнейшую активную помощь в оперативном реагировании на неотложные нужды украинского населения в гуманитарной сфере.
Обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы… Владимир Зеленский привлек внимание Генерального секретаря ООН к использованию государством-агрессором иранских беспилотников для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины,
– объяснили в Офисе Президента.
Также украинский лидер поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.
Встреча Зеленского и Гутерреша: смотрите видео
Обратите внимание! Владимир Зеленский выступил 19 сентября на заседании Генассамблеи ООН. Основная тема речи президента – последствия циничного вторжения России в Украину. О чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН во время своего первого выступления вживую с начала полномасштабного вторжения – читайте по ссылке.