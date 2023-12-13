Правильный визит: член Республиканской партии рассказал, как Зеленского встречали сенаторы США

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США. В частности, он встретился с сенаторами Штатов. Украинского лидера очень хорошо встретили и аплодировали стоя.

Владимир Зеленский приехал в США в очень важное время, поэтому этот визит будет на пользу. Такое мнение 24 Каналу озвучил член Республиканской партии Борис Пинкус.

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"Я считаю, что этот визит Зеленского правильный. Он приехал в очень важное время. Я думаю, что это будет на пользу", – убежден политик.

Зеленскому аплодировали стоя

Борис Пинкус подчеркнул, что 12 декабря Владимир Зеленский встретился со 100 сенаторами США. Ему все аплодировали стоя. Это свидетельствует о большом уважении к украинцам.

Вели его в зал два лидера: лидер большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл. Все ему аплодировали стоя. Это говорит о большом уважении к Зеленскому, а, следовательно, и к украинскому народу,

– рассказал он.

Также член Республиканской партии отметил выступление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он дал понять, что есть основания полагать, что будет заключен договор между республиканцами и демократами по оказанию помощи Украине с учетом национальных интересов Штатов на границах с Мексикой. Наше государство получит помощь от США.

Визит Зеленского в США: главное