Правильный визит: член Республиканской партии рассказал, как Зеленского встречали сенаторы США
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США. В частности, он встретился с сенаторами Штатов. Украинского лидера очень хорошо встретили и аплодировали стоя.
Владимир Зеленский приехал в США в очень важное время, поэтому этот визит будет на пользу. Такое мнение 24 Каналу озвучил член Республиканской партии Борис Пинкус.
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"Я считаю, что этот визит Зеленского правильный. Он приехал в очень важное время. Я думаю, что это будет на пользу", – убежден политик.
Зеленскому аплодировали стоя
Борис Пинкус подчеркнул, что 12 декабря Владимир Зеленский встретился со 100 сенаторами США. Ему все аплодировали стоя. Это свидетельствует о большом уважении к украинцам.
Вели его в зал два лидера: лидер большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл. Все ему аплодировали стоя. Это говорит о большом уважении к Зеленскому, а, следовательно, и к украинскому народу,
– рассказал он.
Также член Республиканской партии отметил выступление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он дал понять, что есть основания полагать, что будет заключен договор между республиканцами и демократами по оказанию помощи Украине с учетом национальных интересов Штатов на границах с Мексикой. Наше государство получит помощь от США.
Визит Зеленского в США: главное
- Во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, где выступил с речью. Украинский лидер встретился с сенаторами США на Капитолийском холме. Лидер большинства Чак Шумер прокомментировал, что Зеленский четко дал понять, что Украине нужна помощь. По его словам, если наше государство ее получит, то сможет выиграть эту войну.
- Затем Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. В самом начале встречи американский лидер сообщил о дополнительной помощи для Украины. Наше государство получит от США новый пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.
- В Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет помощи Украине. Он включает в себя средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и вспомогательное оборудование.
- Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что если Конгресс США не примет решения о предоставлении дополнительной помощи для Украины, это будет один из последних пакетов помощи.