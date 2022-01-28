Зеленский упомянул Порошенко в разговоре с иностранными СМИ
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский на фоне угрозы российского вторжения провел пресс-конференцию с иностранными СМИ. Во время ответов на вопросы он упомянул и о пятом президенте Петре Порошенко.
Один из журналистов отметил, что некоторые подозревают, будто Зеленский преуменьшает угрозу со стороны России, чтобы сохранить экономику. Тот в ответ пошутил, намекнув на Порошенко.
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Удивительно, что меня подозревают… Мне кажется, что я в своей жизни ничего не делал, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины,
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что для него в первую очередь важны люди, а затем экономика. Он заверил, что вопрос деэскалации для него так же важен, как и для других стран-партнеров.
Мы смотрим вверх! Мы точно понимаем, что происходит и мы об этом говорим с нашими людьми. Но мы в этой ситуации находимся уже 8 лет, и для нас важно смотреть не только вверх, но и под ноги,
– заявил глава государства.
Дело Порошенко
- Пятый президент подозревается в государственной измене. Речь идет о сотрудничестве с боевиками и закупке угля из временно оккупированного Донбасса. Другим фигурантом этого дела есть пророссийский нардеп Виктор Медведчук.
- 19 января Печерский суд объявил Петру Порошенко меру пресечения. Да, парламентария отпустили под личное обязательство.
- Решение хочет обжаловать и офис генпрокурора, и сам Порошенко. Прокуроры требуют заключить политика под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиарда гривен. В то же время адвокаты нардепа оспаривают запрет на выезд за границу.
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