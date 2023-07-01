Зеленский уволил главу Деснянского района Киева, где из-за закрытого укрытия погибли люди

Владимир Зеленский уволил главу Деснянской РГА, которого предлагали отстранить из-за закрытого укрытия поликлиники. Также от должностей отстранили еще 3 глав районных администраций.

Соответствующие указы об отстранении от обязанностей и увольнении опубликованы на сайте Офиса Президента. Какие изменения произошли в РГА – информирует 24 Канал.

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Зеленский устранил 4 глав администраций

Соответствующие предписания были опубликованы в пятницу, 30 июня. В частности, уволил Президент Украины глав 4 администраций:

Сергея Павловского уволили с должности главы Святошинской районной администрации;

Дмитрий Ратников уволен с должности главы Деснянской районной администрации;

Сергей Коваленко отстранен от временного исполнения обязанностей с должности главы Подольской районной администрации;

Павла Бабия уволили от временного исполнения обязанностей с должности главы Днепровской районной администрации.



Указы об увольнении с должностей / скриншот с сайта ОП

Кличко предлагал устранить Ратникова

Мэр Киева Виталий Кличко предлагал устранить главу Деснянской РГА Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей во время расследования обстоятельств гибели людей перед закрытым укрытием. Он подчеркнул, что отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что непосредственную ответственность за гибель людей несет руководитель медучреждения и глава Деснянской РГА.

Что известно о гибели людей возле закрытого укрытия