Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кого назначил взамен
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Стало известно, кого назначили на эту должность.
Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента. Они были опубликованы во вторник, 26 марта.
Смотрите также Будет работать на другом направлении: Юрий Игнат больше не спикер Воздушных Сил
Алексей Данилов покинул пост секретаря СНБО
Известно, что Алексей Данилов был 13-м секретарем СНБО Украины. Он занимал эту должность с 3 октября 2019 года.
Сегодня днем, 26 марта, на сайте Президента Украины обнародовали указ об увольнении с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в указе.
На эту должность Владимир Зеленский назначил председателя Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.
На сайте президента распространили соответствующий указ о назначении.
Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в указе президента.
К слову, Александр Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, он был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кадровые изменения в Воздушных силах Украины
- 16 марта Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил, что Юрий Игнат оставляет должность начальника службы связей с общественностью. Отмечается, что он займет другую должность в командовании.
- Юрий Игнат поблагодарил все медиа, с которыми ему пришлось работать. Он выразил благодарность каждому кто "помогал, и всем, кто критиковал". Он также поблагодарил командующего Воздушных Сил Николая Олещука и руководящий состав за поддержку и большое доверие, поскольку, по его словам, это главное в их работе.
- Бывший представитель Воздушных сил также сказал, что "Было трудно и точно не будет стыдно".
- Уже через 2 дня, 18 марта, в Воздушных силах ВСУ назначили нового спикера. Эту должность возглавил майор Илья Евлаш.
- Нового представителя Воздушных сил избрали согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.