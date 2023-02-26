Зеленский уволил Командующего объединенных сил Москалева
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский уволил Командующего объединенных сил Эдуарда Москалева. Соответствующий указ обнародовали 26 февраля.
Москалев стал командующим ООС 15 марта. Глава государства сообщил об этом в своем обращении к украинцам.
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Президент уволил Командующего объединенных сил Москалева
На сайте Офиса Президента 26 февраля появился указ Зеленского об увольнении Москалева.
Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил,
– говорится в указе.
Пока нет информации о причинах увольнения генерал-майора или возможном его переводе на другую должность.
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Что известно об Эдуарде Москалеве
Эдуард Москалев – генерал-майор Вооруженных Сил Украины, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны.
В декабре 2012 года он возглавлял 300-й учебный танковый полк 169 учебного центра Сухопутных войск.
29 сентября 2014 года Москалева наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за:
- мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,
- верность военной присяге во время российско-украинской войны.
Кратко об увольнении украинских чиновников
- Алексей Симоненко 24 января был уволен с должности заместителя генерального прокурора. Вероятно, это связано с его отдыхом за границей в разгар полномасштабной войны в Украине. В Офисе генпрокурора отметили, что Симоненко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
- Утром того же дня сообщили, что заявление об освобождении от должности замглавы Офиса президента написал Кирилл Тимошенко. Глава государства подписал его 23 января 2023 года.
- Также в отставку ушел заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов. Вероятная причина – скандал относительно закупки продуктов для военных по завышенным ценам.
- 1 февраля также уволили исполняющего обязанности таможенной службы Вячеслава Демченко и двух его заместителей.