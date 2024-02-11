Зеленский уволил Наева и назначил нового командующего объединенных сил ВСУ

Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Вместо него он назначил Юрия Содоля.

Об этом говорится в официальных указах, опубликованных на странице Офиса Президента. К слову, Юрий Содоль с 2018 года занимал должность командующего Морской пехоты, передает 24 Канал.

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В руководстве ВСУ произошли изменения

Президент Украины 11 февраля уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Он занимал эту должность с марта 2020 года. С начала полномасштабного вторжения именно Наев спланировал и организовал применение ВСУ и других Сил обороны на Юге.

Вместо Наева новым командующим объединенных сил ВСУ будет генерал-лейтенант Юрий Содоль. С 2003 года он служил в десантно-штурмовых войсках, участвовал в боях на Востоке и был командиром оперативно-тактической группировки "Донецк". В 2018 году он стал командующим Морской пехоты.

Как сообщали в Минобороны Украины, в начале полномасштабного вторжения Содоль давал отпор врагу и непосредственно участвовал в боевых действиях. Так, в боях за Волноваху он вывел людей из-под удара врага и организовал успешное контрнаступление. Кроме того, Содоль также участвовал в боях за Мариуполь.

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