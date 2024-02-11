Зеленский уволил Наева и назначил нового командующего объединенных сил ВСУ
Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Вместо него он назначил Юрия Содоля.
Об этом говорится в официальных указах, опубликованных на странице Офиса Президента. К слову, Юрий Содоль с 2018 года занимал должность командующего Морской пехоты, передает 24 Канал.
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В руководстве ВСУ произошли изменения
Президент Украины 11 февраля уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Он занимал эту должность с марта 2020 года. С начала полномасштабного вторжения именно Наев спланировал и организовал применение ВСУ и других Сил обороны на Юге.
Вместо Наева новым командующим объединенных сил ВСУ будет генерал-лейтенант Юрий Содоль. С 2003 года он служил в десантно-штурмовых войсках, участвовал в боях на Востоке и был командиром оперативно-тактической группировки "Донецк". В 2018 году он стал командующим Морской пехоты.
Как сообщали в Минобороны Украины, в начале полномасштабного вторжения Содоль давал отпор врагу и непосредственно участвовал в боевых действиях. Так, в боях за Волноваху он вывел людей из-под удара врага и организовал успешное контрнаступление. Кроме того, Содоль также участвовал в боях за Мариуполь.
Кого еще уволил Зеленский
- Президент Украины 11 февраля также назначил бывшего первого заместителя министра обороны Александра Павлюка на должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Он заменил в должности Александра Сырского, которого назначили новым главнокомандующим ВСУ.
- Кроме того, назначили также и новых командиров Десантно-штурмовых войск и Сил территориальной обороны. Так, новым командующим ДШВ вместо Максима Миргородского стал бригадный генерал Игорь Скибюк. В Силах теробороны также произошли изменения – вместо Игоря Танцюры назначили Игоря Плахуту.
- Ранее Владимир Зеленский также уволил главу Генерального штаба ВСУ. Соответствующими указами был уволен генерал-лейтенант Сергей Шаптала и назначен Анатолий Баргилевич. К слову, до этого он занимал должность командующего Сил территориальной обороны. Также известно, что Баргилевич несколько лет работал в командовании Сухопутных войск ВСУ.