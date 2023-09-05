Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА

Владимир Зеленский 5 сентября издал новый указ относительно главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Так, президент уволил главу Донецкой области с занимаемой им должности.

Ранее Давид Арахамия отмечал, что Кириленко должен возглавить Антимонопольный комитет Украины. Причиной этого стало увольнение предыдущего главы АМКУ.

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Павел Кириленко больше не глава Донецкой ОВА

На сайте президента Украины 5 сентября появился соответствующий указ, что Павла Кириленко освобождают от должности главы Донецкой областной военной администрации.

Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,

– говорится в указе.

Обратите внимание! В этот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что уже 6 сентября Павла Кириленко назначат главой Антимонопольного комитета Украины. Это произошло после того, как предыдущая руководительница правоохранительной структуры Елена Песчанская написала заявление на увольнение.

В конце концов, в сети предполагали, что именно Песчанская должна возглавить Фонд госимущества Украины после того, как предыдущего председателя Рустема Умерова должны назначить министром обороны. Однако Арахамия отметил, что это место пока остается вакантным.

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