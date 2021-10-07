Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Раде

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук больше не является представителем президента в Верховной Раде. Владимир Зеленский уволил его от этой должности.

Соответствующий указ Зеленский подписал 6 октября. Кстати, нового представителя пока нет.

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Заметим, Зеленский назначил Стефанчука на эту должность 19 августа 2019 года.

Кадровые перестановки в Раде: что нужно знать

Спикера Рады Дмитрия Разумкова собираются отправить в отставку. Об этом начали говорить еще в сентябре. Среди причин такого решения называют разногласия Разумкова с политикой "Слуги народа". Например, спикер отправил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.

30 сентября от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии председателю Верховной Рады поступили обращения о выдаче подписных листов за его отставку.

4 октября депутаты собрали необходимое количество подписей за отставку Разумкова и в тот же день запустили процедуру.

5 октября 240 народных депутатов поддержали отстранения Дмитрия Разумкова от пленарных заседаний на 2 дня.

Отставку спикера нардепы рассмотрят на заседании 7 октября.

Новым главой парламента, вероятно, назначат именно Руслана Стефанчука. Об этом ранее заявлял глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.