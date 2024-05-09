Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья
Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья. За ним останется право ношения военной формы.
Соответствующий указ Зеленского № 309/2024 был обнародован на сайте президента Украины, передает 24 Канал.
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"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", – говорится в документе.
Указ об увольнении Залужного / Скриншот с сайта президента
Увольнение Валерия Залужного
О том, что Залужный зимой прошел ВВК, где был признан непригодным для службы в армии ранее писало издание Зеркало недели. Сообщалось также, что в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него на эту должность был назначен Александр Сырский
А 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, он должен начать свою дипломатическую деятельность уже в ближайшее время, после решения некоторых логистических составляющих.