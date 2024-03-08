Самолет Зеленского приземлился в Стамбуле: президент встретится с Эрдоганом
8 марта 2024, 15:14Читати новину українською
Источник:NTV
8 марта президент Украины посещает Стамбул. Здесь у него пройдут переговоры с турецким лидером.
Украинский лидер уже прибыл в Турцию.
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Будут говорить о войне
Самолет Зеленского приземлился в аэропорту имени Ататюрка около 13:30 (12:30 – по киевскому времени).
Встреча украинского лидера с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в 18:00 по киевскому времени.
В рамках визита будет подробно обсужден ход войны, которая продолжается между Украиной и Россией, последнюю ситуацию в контактах по продлению Соглашения о зерновом коридоре, а также поиск устойчивого мира в регионе. Также президент Эрдоган и его гость обсудят турецко-украинские отношения.