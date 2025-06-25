Редкость за последние годы: Зеленский в классическом костюме появился на саммите НАТО
25 июня президент Зеленский прибыл на саммит НАТО. Он надел костюм, напоминающий классический.
Это редкость, когда за время полномасштабной войны президент Зеленский появляется на публике не в милитари-стиле. Соответствующие кадры публикуют в сети, передает 24 Канал.
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Зеленский появился на публике в костюме
После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Зеленский отказался от классического делового стиля. Он предпочитает удобную и практичную одежду.
Так он хочет подчеркнуть единство с народом и продемонстрировать, что не отдален от реалий повседневной жизни. Президент обещал одеть костюм, когда Украина победит в войне.
Стиль Зеленского неоднократно подвергался критике, хотя большинство – поддерживало его.
25 июня глава государства появился на публике в сдержанном черном костюме – пиджаке и брюках, а также в черной рубашке.
Зеленский в костюме появился в Нидерландах: смотрите видео
В таком виде Зеленский прибыл в резиденцию короля Нидерландов в Гааге в рамках саммита НАТО. У него также в этот день запланирована встреча с Трампом.
Напомним, что в США неоднократно критиковали милитари-стиль Зеленского. В частности, и на скандальной встрече в Белом доме 28 февраля. Тогда журналист задал провокационный вопрос, почему президент Украины не носит костюм.
Предполагают, что тогда одежда Зеленского могла разозлить и самого Трампа.