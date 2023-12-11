Восстановить безопасность и разрушить агрессию: Зеленский сказал, какая главная цель Украины в 2024 году

11 декабря 2023, 21:57
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, начал свой визит в США. Во время этого он наметил главную цель для Украины на следующий год.

Во время выступления в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Он подчеркнул, что такие люди, как российский президент Владимир Путин, не должны даже надеяться завоевать свободу.

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Нам нужна уверенность

По словам Зеленского, сейчас мы можем показать нашим детям и внукам, что такое настоящая уверенность, продемонстрированная нашими предками, когда разрушали Берлинскую стену.

Зеленский подчеркнул, что сейчас нужна не меньшая уверенность, чем тогда была у президента США Рональда Рейгана.

Я верю, что это наши общие цели, чтобы безопасность, установленная после 1989 года, была полностью восстановлена и сохранена, чтобы свобода, как и тогда, доказала, что "когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей" и , чтобы в следующем году, агрессия врага свободного мира начала разрушаться, как и стена,
– сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что мы можем сделать это реальностью.

Он также отметил, что очень важно, чтобы политика не пыталась предать солдат, потому что, как и оружие, необходимое для их защиты, свобода всегда нуждается в единстве.

Визит Зеленского в США

  • Владимир Зеленский 11 декабря прибыл с визитом в США. Он уже провел встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Также там присутствовала делегация из Украины. В ее состав входят Андрей Ермак, а также Оксана Маркарова.
  • Зеленский отметил, что они обсуждали вызовы для глобальной безопасности. Также говорилось о развитии событий на фронте и дальнейшем украинско-американском сотрудничестве в сфере обороны.
  • Глава государства поблагодарил за исполнение договоренностей. В частности, касающихся усиления противовоздушной обороны. Также поблагодарил Остину и Брауна за их личное лидерство.

Автор: Вікторія Кульженко