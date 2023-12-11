Восстановить безопасность и разрушить агрессию: Зеленский сказал, какая главная цель Украины в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, начал свой визит в США. Во время этого он наметил главную цель для Украины на следующий год.

Во время выступления в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Он подчеркнул, что такие люди, как российский президент Владимир Путин, не должны даже надеяться завоевать свободу.

Смотрите также В Байдене ожидают, что новый пакет военной помощи Украине США объявят до конца декабря

Нам нужна уверенность

По словам Зеленского, сейчас мы можем показать нашим детям и внукам, что такое настоящая уверенность, продемонстрированная нашими предками, когда разрушали Берлинскую стену.

Зеленский подчеркнул, что сейчас нужна не меньшая уверенность, чем тогда была у президента США Рональда Рейгана.

Я верю, что это наши общие цели, чтобы безопасность, установленная после 1989 года, была полностью восстановлена и сохранена, чтобы свобода, как и тогда, доказала, что "когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей" и , чтобы в следующем году, агрессия врага свободного мира начала разрушаться, как и стена,

– сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что мы можем сделать это реальностью.

Он также отметил, что очень важно, чтобы политика не пыталась предать солдат, потому что, как и оружие, необходимое для их защиты, свобода всегда нуждается в единстве.

Визит Зеленского в США