Зеленский в Турции встретился с Эрдоганом в Турции
Источник:Владимир Зеленский
Украинский лидер 8 марта прибыл в Стамбул. Стало известно, что Зеленский уже встретился с турецким президентом.
В Стамбуле проходят переговоры украинского и турецкого президентов. Политики обсудят вопросы войны в Украине, а также коснутся ряда других важных тем.
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Переговоры Зеленского и Эрдогана
На странице в соцсети "Х" Владимира Зеленского, а также на официальном сайте президента Турции появились фотографии со встречи политиков. Кроме того, глава нашего государства прокомментировал ее словами в посте.
Он поблагодарил Турцию за надежную поддержку Украины. Также президент выразил уверенность, что обе страны смогут, работают вместе, достичь безусловной безопасности судоходства в Черном море. В этом прежде всего нуждается глобальная продовольственная безопасность.
Мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества и совместного производства с турецкими оборонными компаниями,
– отметил Зеленский.
Глава государства заявил, что Украина нуждается в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всего нашего народа, включая крымских татар, находящихся в российском плену.
Президенты Украины и Турции встретились / Фото соцсети "Х" Владимир Зеленский
Зеленський на переговорах з Ердоганом / Фото tccb.gov.
Визит Зеленского в Турцию: что известно
- 8 марта турецкие СМИ сообщили, что в 12.00 по киевскому времени самолет Зеленского с делегацией приземлился в аэропорту в Стамбуле. Издание отмечало, что встреча лидеров стран запланирована на вечер.
- Зеленский побывал на верфи, где строят второй корвет типа Ada для ВМС Украины. Президент присвоил ему имя гетмана Ивана Выговского.
- Ранее в Офисе президента отмечалось, что главной темой переговоров будет ход войны в Украине. Также политики обсудят зерновое соглашение, безопасность судоходства в Черном море, сотрудничество в оборонной сфере, увольнение украинских военнопленных, а также организацию саммита мира.
- Напомним, что приезду Зеленского в Стамбул предшествовало заявление главы МИД Турции. В ней содержится призыв в Киев и Москву договориться о прекращении огня. В Анкаре считают, что обе стороны конфликта исчерпали свои возможности и "достигли того, что могли добиться войной".
- Еще перед этим Эрдоган подчеркнул, что готов снова стать посредником между Зеленским и Путиным.