Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с Россией
Источник:Верховная рада Украины
Владимир Зеленский 31 октября внес новый законопроект в Верховную Раду. В частности, эта инициатива президента будет касаться Консульской конвенции между Украиной и Россией.
Так, глава государства предлагает расторгнуть консульское соглашение со страной-агрессором. Теперь за предложение Зеленского должны проголосовать народные избранники.
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Президент внес новый законопроект
Владимир Зеленский направил в Верховную Раду проект закона, позволяющего прекратить действие Консульской конвенции между Украиной и Россией. В частности, двусторонний документ был подписан в 1993 году.
Справка! Консульская конвенция между Украиной и Россией – это документ, регулирующего консульские отношения между нашими государствами. В частности, в конвенции содержатся положения, позволяющие консулам находиться на территории нашего государства и открывать свои консульские учреждения в Украине.
Конвенция вступила в силу в 1995 году и работала около 28 лет.
Президентскую инициативу по расторжению консульского соглашения с Россией пересматривает руководство Верховной Рады. Далее предложение Зеленского должны отправить на рассмотрение комитета Верховной Рады, а затем уже вынести на всеобщее голосование в парламентский зал во время заседания парламента.
Украина разорвала дипотношения с Россией
- После того как российская армия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года, Украина полностью разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором. Зеленский подчеркнул, что у наших государств разная история.
- Так, глава государства отметил, что Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве. А Россия подло напала на наше государство, как это сделала нацистская Германия в годы Второй мировой войны.
- Следует отметить, что за два дня до этого Зеленский получил запрос о разрыве дипотношений с Россией. Тогда он пообещал рассмотреть просьбу украинского МИД.