Зеленский заговорил о "высадке войск партнеров в Украине": реален ли это сценарий

В день высадки союзников в Нормандии украинский президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. Там он выразил надежду, что союзники нашего государства осуществят в будущем подобную высадку в Украине при необходимости.

Насколько такой сценарий является реальным для 24 Канала объяснил политолог Игорь Рейтерович.

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На что готовы партнеры Украины

Политолог отметил, что хотя для Украины сравнение российско-украинской войны со Второй мировой вполне правомерно, однако для Запада это не совсем так. Из этого осознания современной войны и вытекает много "но".

– операция, когда американские, британские и канадские войска осуществили крупнейшую десантную операцию в истории человечества. Она ознаменовала открытие второго фронта против Адольфа Гитлера. Это было начало конца Второй мировой войны и фашистского господства.

Рейтерович убежден, что отвергать сценарий высадки союзников в Украине не стоит, но и, вероятно, это может произойти не в ближайшем будущем.

С одной стороны я бы не хотел, чтобы он был реализован, потому что это будет означать, что Россия здесь окончательно сорвется и пойдет в гигантскую атаку на Украину, поэтому придется присоединяться и западным странам. С другой стороны, чем больше будет заявлений, что союзники такую возможность рассматривать, это будет лучшим сдерживающим фактором для России,

– подчеркнул аналитик.

Эммануэль Макрон, который в последнее время отличался решительными заявлениями в поддержку Украины теперь символически принимает партнеров, что тоже является важным знаком. В первую очередь украинским союзником стоит покончить с неопределенностью в отношении к стране-террористке России и расширять масштабы помощи. Подобные меры только способствуют этому.

"В этом смысле как раз заявление нашего президента является важным. Теперь пусть россияне истерят, что такой вариант возможен. Однако интересные заявления собирался делать и сам Макрон, пока что мы их не услышали, но в ближайшее время надеемся", – резюмировал политолог.

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