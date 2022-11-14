Владимир Зеленский впервые приехал в освобождённый Херсон

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобождённый Херсон. Только 11 ноября в город вошли украинские военные.

Херсонцы вышли на площадь, чтобы встретить президента

Зеленский приехал в Херсон всего лишь на 4-й день после его освобождения. Об этом сообщили сразу несколько иностранных и украинских СМИ.

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Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны,

– процитировало слова президента издание Reuters.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Херсонцы вышли на главную площадь города, чтобы встретить Зеленского. Они радостно ему махали и кричали "Слава Украине". На фото с места события было видно, что и президент тоже очень счастлив быть в Херсоне.

Как жители Херсона встречали Зеленского / Фото Сема Морси

Зеленский обратился к жителям Херсона / Фото "Украинская правда"

Зеленский поздоровался с херсонцами: видео​

На вопрос журналиста Дмитрия Комарова о том, почему Зеленский решил рискнуть и приехать в Херсон, президент ответил, что сейчас очень важно быть в Херсоне, а рискуют – все.

Надо говорить здесь и поддерживать херсонцев. Чтобы люди видели, что мы не только говорим и обещаем, но возвращаемся и поднимаем наш флаг. Чисто по-человечески хочется почувствовать ту энергию от людей, потому что она мотивирует,

– подчеркнул Зеленский.

Кстати, кто-то из медийщиков спросил президента, пробовал ли он уже херсонский арбуз. Однако пока у главы государства еще не было времени на это.

Владимир Зеленский приехал в свободный Херсон / Фото Офиса Президента

В сентябре Зеленский поразил весь мир, когда через несколько дней после освобождения Изюма прибыл в город . Тогда у россиян изрядно подгорело. Они не понимали, как это президент Украины мог приехать в город, расположенный всего в нескольких километрах от зоны боевых действий.

Что известно об освобождении Херсона

После того как Вооруженные Силы Украины уничтожили пути снабжения россиян и важные логистические сообщения, российское командование заявило об отводе своих войск из Херсона. 11 ноября в город вошли украинские воины.

Херсонцы встречали военных Украины с цветами, национальными флагами и слезами на глазах. Люди несколько дней праздновали освобождение Херсона. На центральных площадях других украинских городов также собирались счастливые херсонцы, вынужденные покинуть родной город из-за оккупации.

Херсонская ОВА призвала жителей области эвакуироваться в другие города Украины. Все потому, что российские захватчики могут усиленно и хаотично обстреливать правый берег Херсона с оккупированных территорий.

Кроме того, в регионе тяжелая ситуация с электро- и водоснабжением. Во время отхода россияне уничтожили всю инфраструктуру.

На освобожденной территории Херсонской области стали находить жертвы зверств российских оккупантов. Только за несколько дней правоохранителям удалось задокументировать более 400 военных преступлений российских солдат.

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