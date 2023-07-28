"Очень верю в эти новые поколения": Зеленский вручил паспорта детям погибших Героев Украины
Источник:Владимир Зеленский
В День государственности Владимир Зеленский вручил паспорта юным украинцам, родители которых отдали свою жизнь или продолжают бороться за родину.
В частности, этим юным украинцам исполнилось 14 лет, поэтому это их первый паспорт гражданина Украины. Вручение прошло на Михайловской площади в Киеве.
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Зеленский вручил паспорта детям украинских героев
Владимир Зеленский вручил паспорта гражданина Украины 16 юным украинцам, достигшим 14-летнего возраста. Среди них дети украинских защитников, которые продолжают освобождать Украину от российских захватчиков, дети героев, отдавших свою жизнь за наше государство и юношей, вынужденных покинуть свой дом из-за угрозы жизни со стороны оккупантов.
Зеленский вручил паспорта юным украинцам / Фото Офиса Президента
Сам Зеленский отметил, что это дети не сломавшего народа, а также дети победившей Украины.
Жизнь всегда побеждает. Сегодня имел честь вручить паспорт гражданина Украины ребятам, которые являются поколением, ради которого мы боремся,
– сказал он.
16 молодых украинцев получили паспорта из рук Зеленского / Видео из телеграм-канала Владимира Зеленского
В заключение президент подчеркнул, что очень верит в поколение новых украинцев. Он уверил, что Украина обязательно победит россиян в этой войне.
Зеленский провел торжества в честь Дня государственности
- Владимир Зеленский в День государственности 28 июля обратился к украинцам с Михайловской площади. Он отметил, что этот праздник украинцы во второй раз отмечают в условиях полномасштабной войны.
- Президент подчеркнул, что государственность становится самой высокой жертвой жизнью, которую наши Герои отдают ради всех нас. Он подчеркнул, что сейчас для нас победить это определить национальный путь на поколение вперед.
- Глава государства также заверил, что Украину и весь наш народ не одолеть даже несмотря на усталость. По его словам, зло всегда проигрывает, а наш народ обязательно победит.
- Президент также вручил государственные награды украинским защитникам. В частности, звезды Героев Украины и другие ценные награды нашего государства.