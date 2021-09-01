Зеленский встретился с главой Всемирного банка Малпассом: о чем говорили

В рамках визита Владимира Зеленского в США 31 августа состоялась встреча президента Украины с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Как написал об этом президент Зеленский в твиттере, во время встречи шла речь о земельной реформе в Украине и развитии аграрного сектора в целом.

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Зеленский встретился с главой Всемирного банка

Украинский глава государства и другие высокопоставленные лица находятся в Соединенных Штатах Америки с официальным визитом.

31 августа среди других мероприятий Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Главными темами разговора были:

Земельная реформа в Украине.

Ирригация.

Развитие агросектора в целом.

Президент Зеленский заверил в твиттере, что Всемирный банк готов поддержать Украину в реформах в этой области.

Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора,

– написал Зеленский.



Зеленский и Малпасс на переговорах / Фото ОП



Всемирный банк готов поддержать аграрные реформы в Украине / Фото с твиттера Зеленского

Напомним, президент Украины находится в Вашингтоне с рабочим визитом. 31 августа украинцы и американцы уже подписали ряд договоров:

Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов.

Рамочное соглашение о сотрудничестве оборонных ведомств и соглашение о совместных разработках и испытания вооружений.

1 сентября состоится также встреча Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. Далее президент Украины поедет в Калифорнию. Завершить визит в США планируют 5 сентября.

Текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Обсудили с Дэвидом Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать. Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.