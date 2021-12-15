Зеленский встретился с лидерами государств ЕС: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с лидерами стран-членов ЕС, Грузии и Молдовы. Политики обсудили развитие отношений, безопасность в Украине и поддержку вступления в Евросоюз.

Инициировал мероприятие президент Литвы Гитанас Науседа. Украина вместе с Грузией и Молдовой рассказали, какие приоритеты видят в дальнейшем развитии отношений с ЕС.

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Расширение Европейского Союза

Как отметил во время встречи президент Владимир Зеленский, "Ассоциированное трио" в будущем должно стать новой волной расширения Евросоюза.

Также Зеленский поблагодарил тех лидеров, которые поддерживают вступление Украины в ЕС. В то же время, он пригласил присоединиться тех, кто этого еще не сделал официально.

На встрече поговорили и о ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский подчеркнул, что ее нужно усиливать и призвал координировать совместные усилия стран Черноморского региона.

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе

Саммит Восточного партнерства стартовал в Брюсселе 15 декабря, туда отправился и Владимир Зеленский. Кроме него, в мероприятии также принимают участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства (входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина и ЕС).

15 декабря Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент проинформировал о ситуации на восточных границах Украины, куда еще с октября Россия стягивает свои войска. Он подчеркнул, что ожидает четких сигналов по результатам заседания Совета ЕС, которое должно состояться 16 декабря.

Также Владимир Зеленский провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства поднял вопрос освобождения пленных.

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