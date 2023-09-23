Зеленский провел незапланированную встречу с лидером Судана: стороны встретились в аэропорту

Президент Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой Суверенного Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Стороны встретились в ирландском аэропорту Шэннон.

Зеленский и лидер Судана обсудили общие вызовы безопасности. Речь идет о деятельности незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.

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О чем Зеленский говорил с лидером Судана

Лидер Украины пригласил аль-Бургана поддержать гуманитарную продовольственную инициативу Grain from Ukraine и принять участие в саммите в этом году.

Кроме того, стороны рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки.

Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины,

– говорится в сообщении Зеленского.

Зеленский возвращается в Украину