Зеленский встретился с Олегом Ляшко: о чем они говорили
Президент Зеленский 3 июля провел беседу с Олегом Ляшко. Он назвал ее "очень искренней".
Об этом сообщил глава государства.
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О чем говорили Зеленский и Ляшко?
В настоящее время Олег Ляшко является командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса.
Его подразделение защищает Донецкую область.
Важно услышать, какие запросы армии наиболее актуальны сейчас и какие политические шаги государства могут повысить мотивацию наших военных. Единство имеет значение, и не должно быть поводов для раскола нашего общества. Спасибо! Слава Украине!
– написал Зеленский.
Напомним, что в пятницу, 3 июля, президент также провел совещание в штабе. Он сообщил, что Украина достигла способности производить такой объем технологических видов оружия, который в долгосрочной перспективе может превысить российские возможности.
На совещании присутствовали производители оружия. Они озвучили свои мнения относительно потребностей и финансирования.