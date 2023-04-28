Зеленский встретился с президентом Чехии – отставным генералом НАТО и лидером Словакии
В Киев 28 апреля прибыл президент Чехии – отставной генерал НАТО Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова. Глава государства провел с ними встречу.
До 2018 года Павел занимался военной карьерой. Он стал президентом Чехии в 2023 году.
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Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии
Президент 28 апреля встретился с главой Чехии Петром Павелом, прибывшим с визитом в Киев.
Приветствую в Украине Президента Чехии Петра Павела! Благодарю за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения,
– написал Зеленский.
Смотрите видео встречи Павела и Зеленского
Также в Киев прибыла президент Словакии.
"Приветствую в Украине Президента Словакии Зузану Чапутову! Благодарю за поддержку наших людей, нашей армии, помощь в восстановлении Украины. Мы это очень ценим", – отметил глава государства.
Зеленский встретился с Чапутовой: видео
По информации Офиса Президента, во время переговоров с Павелом Зеленский поблагодарил чешское правительство и все общество за всестороннюю поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.
В свою очередь президент Чехии выразил поддержку Украине и восхищение решительностью и смелостью украинского народа, борющегося за свою независимость.
На встрече с президентом Словакии глава государства поблагодарил ее страну за гуманитарную и оборонную поддержку Украины.
"Спасибо за поддержку украинцев, временно находящихся в вашей стране, за поддержку со стороны общества. Также благодарю за мощную поддержку нашей армии на поле боя", – отметил Зеленский.
Он отметил важность помощи Словакии в восстановлении Украины. В свою очередь, Чапутова отметила всестороннюю поддержку нашей страны со стороны Словакии.
Смотрите фото встречи президента с лидерами Чехии и Словакии / Фото Офиса Президента
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Позиция Петра Павела относительно войны в Украине
Президент Чехии занимает четкую проукраинскую позицию, особенно в вопросе войны, которую начала Россия. Более того, Павел убежден, что Европа может сделать для поддержки нашего государства гораздо больше.
Как и все высшие должностные лица НАТО, он заявил, что Чехия и другие страны Альянса не будут отправлять своих солдат в Украину, поскольку это будет означать непосредственное столкновение с Россией. Однако в прошлом Павел допускал создание бесполетной зоны над Украиной и отправление миротворческого контингента НАТО.
Что касается поддержки нашего государства, то, по мнению президента Чехии, очень ценно, что Европа не испугалась угрозы и не позволила Кремлю достичь своих планов. Также генерал убежден, что желание уйти от конфликта со стороны Запада может быть расценено Россией как слабость.