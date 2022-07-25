Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с президентом Гватемалы

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файа, который посетил Украину впервые в истории двусторонних отношений. Это был первый визит лидера страны Латинской Америки за последние 12 лет. О чем говорили президенты – читайте в статье.

Лидеры договорились и дальше объединять усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции россии и увеличения для нее цены за эту войну. О результатах визита президента Гватемалы Зеленский написал в соцсети.

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Так, во время визита главы стран подписали межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и положили начало торгово-экономическому диалогу для воплощения конкретных проектов без посредников.

"Убежден, что это будет способствовать развитию бизнесовых, социальных, промышленных связей между нашими странами", – заверил Зеленский.

Президент Украины добавил, что важно, что такой визит происходит именно сейчас – во время жестокой и колонизаторской войны россии против нашего народа, против Украины.

Зеленский сделал акцент на серьезных последствиях российской агрессии, которые сейчас ощутимы повсюду в мире, в частности, из-за продовольственного кризиса и ценовой дестабилизации на энергетических рынках, а также из-за политических вызовов всему международному правопорядку.

Для граждан десятков государств, и в Латинской Америке тоже, несправедливо растет стоимость жизни только потому, что одно государство – россия – решило сломать действующие политические и экономические отношения в мире. Только вместе мы можем защитить мир, только вместе мы можем защитить международный правопорядок,

– подчеркнул он.

Президент Украины выразил благодарность Гватемале за четкую и последовательную поддержку нашего государства, а также за неизменную позицию защиты прав человека и фундаментального права каждого народа на свободу и независимость.

Он добавил, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы по созданию Специального трибунала для наказания россии за преступление агрессии против народа Украины.

Со своей стороны Алехандро Джамматтеи Файа отметил, что приехал в Киев, чтобы выразить абсолютную поддержку Зеленскому, Вооруженным Силам Украины и всему народу, который смело защищается от агрессии.

Он посетил города в Киевской области, где агрессор совершил ужасные преступления, и выразил поддержку всем пострадавшим. По его словам, последствия этой войны влияют на весь мир и будущее всех народов.

Мы не будем пассивно наблюдать. Мы должны объединиться со всеми, чтобы положить конец этой войне и достичь того, чтобы драма, которую сегодня переживает Украина, не повторилась,

– сказал президент Гватемалы.

Смотрите фото с визита президента Гватемалы в Украину:



К слову, знаковым стал визит в Украину премьер-министра Австралии Энтони Албаниза. Он ведь стал первым в истории отношений государств. Албаниз также посещал Киевскую область и был поражен от увиденного.