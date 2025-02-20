Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог находится с визитом в Киеве. В четверг, 20 февраля, с ним встретился Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о встрече Зеленского и Келлога

Так, примерно после 16:30 20 февраля Владимир Зеленский начал встречу со спецпредставителем Китом Келлогом.

Как сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, после встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили.

По просьбе американской стороны формат мероприятия – протокольная съемка. Заявления, вопросы и ответы не предусмотрены,

– отметил Никифоров.

Встреча Зеленского и Келлога: смотрите видео РБК-Украина

Заметим, что Кит Келлог прибыл в Украину 19 февраля. По прибытию в Киев дипломат заверил, что США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии – слушать",

– заявил Кэллог.

Он также отметил, что затем он вернется в Соединенные Штаты Америки и поговорит с президентом Трампом, чтобы иметь уверенность, что все понимают правильно.

Келлог уже имел ряд встреч в Украине. В частности, спецпредставитель поговорил с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Кроме этого, Кит Келлог уже встретился с главкомом Александром Сырским и руководителями разведок.

По словам президента, в ходе своего визита в Украину американский дипломат сможет получить рейтинги доверия к украинской власти и пообщаться с украинцами. Кроме этого, Зеленский заявил, что готов посетить фронт с Келлогом, чтобы встретиться с военными, которые защищают Украину от российской агрессии.

"Для меня это задача, чтобы господин Келлог получил информацию сам – сам понял, что происходит. Конечно, будут встречи по военным, разведки будут, Служба безопасности. Весь запрос, который есть у той стороны, весь запрос, который получила наша сторона, – мы открыты к этому", – отмечал президент.