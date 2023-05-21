Встреча Зеленского и Байдена в Японии: когда и о чем будут говорить политики

Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой 21 мая. Это произойдет на полях саммита G7 в японской Хиросиме.

Это подтверждает опубликованный рабочий график главы Белого дома. Более того, известна не только дата, но и время, когда лидеры Украины и США встретятся.

Смотрите также В WP назвали человека, "дожавшего" Байдена относительно передачи F-16

"В 14:15 (08:15 по киевскому времени – 24 Канал) президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским… Хиросима, Япония", – указано в документе.

О чем могут говорить Зеленский и Байден

СМИ пишут, что Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским может объявить многомиллионную военную помощь Украине. Речь идет о новом пакете помощи от США на сумму 375 миллионов долларов.

Пакет будет включать больше:

артиллерийских снарядов,

бронетехники и противотанкового оружия

Все оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву в прошлом, но потребуется в месяцы тяжелых боев, которые ожидаются этой весной и летом.

США поддержали поставку Украине истребителей F-16 и обучение украинских пилотов и механиков. Именно госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, и активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать политику вперед.

Добавим, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию. Это первый визит президента в Азию с самого начала полномасштабного вторжения России. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.