Впервые после скандала с УПА: Зеленский посетит Польшу и встретится с Туском

В среду, 29 июля, Владимир Зеленский приедет в Люблин. Там у президента Украины запланирована встреча с польским премьером Дональдом Туском.

Сначала эту информацию распространили в СМИ, а затем подтвердили в пресс-службе польского правительства в комментарии "Европейской правде".

О чем будут говорить Зеленский и Туск?

В правительстве отметили, что переговоры Зеленского и Туска будут посвящены его визиту в США и встрече с Дональдом Трампом.

Визит Зеленского в Люблин проходит по случаю годовщины "Люблинского треугольника", который был основан 28 июля 2020 года.

Справка: Люблинский треугольник – это формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы, созданный 28 июля 2020 года в польском городе Люблин.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также провел полуторачасовую встречу с Дональдом Трампом в Белом доме.

Переговоры президентов прошли в закрытом формате. Политики обсудили лицензии на производство ракет Patriot и необходимость активизации дипломатического процесса.

Отметим, что это будет первая поездка украинского лидера в Польшу после скандала вокруг наименования спецподразделения.

После того, как Зеленский присвоил подразделению ССО название "имени героев УПА", в Варшаве возмутились. Поляки потребовали переименовать подразделение, однако Киев не согласился. Тогда президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Владимира Зеленского орден Белого Орла.