Спершу цю інформацію поширили у ЗМІ, а потім підтвердили у пресслужбі польського уряду в коментарі "Європейській правді".
Про що будуть говорити Зеленський і Туск?
В уряді зазначили, що переговори Зеленського і Туска будуть присвячені його візиту до США та зустрічі з Дональдом Трампом.
Візит Зеленського до Любліна відбувається з нагоди річниці "Люблінського трикутника", який був заснований 28 липня 2020 року.
Зауважимо, що це буде перша поїздка українського лідера до Польщі після скандалу навколо найменування спецпідрозділу імені героїв УПА.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google