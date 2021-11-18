Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 28 россиян
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против сотрудников российских спецслужб. В целом под ограничения Украины попали 28 граждан России.
Соответствующий указ опубликовали на сайте главы украинского государства. Он вступает в силу со дня его опубликования.
Важно В отношении 108 человек, которых в списки СНБО внесли с ошибками, все же ввели санкции
В целом в санкционный список вошли 28 сотрудников российских спецслужб. Срок действия запрета – 3 года.
Что предусматривают санкции Украины
- Блокирование активов. То есть временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
- Ограничение всех торговых операций и прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
- Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
- Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на пользование недрами.
- Лишение государственных наград Украины, других форм отличия.
Также лицам, которые попали в санкционный список запрещены:
- участие в приватизации,
- аренда государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
Как прошло заседание СНБО 20 августа
В конце лета Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание. Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что на собрании ввели санкции против ряда лиц, в частности:
- Нардепа Андрея Деркача и лиц, которые также находятся под ограничениями Соединенных Штатов.
- Так называемых "судей" и чиновников оккупированного Крыма, а также в отношении оккупационных СМИ. Перечень обнародуют позже.
- Главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, связанных с ним людей и компаний, а также пропагандистов Ольги Шарий и Анатолия Шария.
- Главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Наложенные ограничения будут касаться информационных ресурсов, которые он регистрирует на оккупированных территориях.