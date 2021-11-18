Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 28 россиян

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против сотрудников российских спецслужб. В целом под ограничения Украины попали 28 граждан России.

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы украинского государства. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Важно В отношении 108 человек, которых в списки СНБО внесли с ошибками, все же ввели санкции

В целом в санкционный список вошли 28 сотрудников российских спецслужб. Срок действия запрета – 3 года.

Что предусматривают санкции Украины

Блокирование активов. То есть временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Ограничение всех торговых операций и прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на пользование недрами.

Лишение государственных наград Украины, других форм отличия.

Также лицам, которые попали в санкционный список запрещены:

участие в приватизации,

аренда государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Как прошло заседание СНБО 20 августа

В конце лета Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание. Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что на собрании ввели санкции против ряда лиц, в частности: