Фирташ и Фукс – на 3 года под санциямы СНБО: Зеленский подписал указ

Олигархи Дмитрий Фирташ и Павел Фукс отныне официально под санкциями СНБО. Соответствующий указ 24 июня издал президент Владимир Зеленский.

Документ вступает в силу со дня его опубликования. Говорится о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня.

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Какие ограничения ввели против олигархов

блокирование активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;

ограничения торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Кто еще в санкционном списке

В целом ограничительные меры ввели против 537 человек. В списке есть российские бизнесмены и чиновники, приближенные к Путину: братья Ротенберги с рядом родственников, Олег Дерипаска и глава "Газпрома" Алексей Миллер. В то же время под санкциями теперь и 540 российских компаний. Среди них – авиаперевозчики, которые летают в оккупированный Крым, и другие предприятия, которые сотрудничают с оккупантами.

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