Лукашенко в сложной ситуации: что будет делать диктатор после ультиматума Зеленского

Зеленский публично призвал самопровозглашённого лидера Беларуси Лукашенко прекратить любую техническую поддержку российских атак на Украину и остановить поставки топлива для нужд армии РФ. Ранее Киев уже сигнализировал об этом Минску по закрытым каналам, но безрезультатно.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий пояснил "24 Каналу", что Лукашенко находится в сложной ситуации и пытается сидеть "на двух стульях".

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Почему Лукашенко не спешит помогать Путину?

Лукашенко четко понимает, что вариантов у Путина на самом деле меньше, чем ему кажется. При этом Беларусь уже давно поддерживает Россию – в СМИ, промышленности и во многих других направлениях, в частности, позволяя использовать свои ретрансляторы для российской армии.

Не стоит забывать, что именно с белорусской территории в Украину проникали убийцы и террористы из РФ — доказано, что среди них были и белорусские военные, по крайней мере с белорусскими паспортами. Поэтому Лукашенко такой же преступник, как и Путин. Сейчас он пытается получить преференции по снятию санкций с себя и, возможно, с Беларуси — в частности, для поставок калия в Европу. Пока этого не произошло, потому что США им не слишком интересуются,

– сказал Городницкий.

В целом он пытается максимально реабилитироваться перед западными партнерами и даже частично перед Украиной — последние заявления Лукашенко явно были направлены на то, чтобы показать, что он за мир и готов все закончить.

Но, по мнению эксперта, это уже не срабатывает. Поэтому, если есть возможность уничтожать ретрансляторы и другие средства Беларуси, позволяющие поддерживать войну России против Украины, это нужно делать.

"Свою территорию россиянам Лукашенко точно не предоставит, а белорусская армия небольшая и воевать не хочет. А угрозы украинского генералитета уничтожить 500 объектов стратегического характера его тоже не слишком вдохновляют. Поэтому на самом деле он хочет, чтобы его не трогали, позволили и дальше оставаться диктатором и передать власть по наследству. Ведь если начнётся война, велика вероятность, что сами белорусы его просто свергнут", — пояснил политический эксперт.

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