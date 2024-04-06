Надеюсь, разум победит, - Зеленский о помощи от США и согласится ли Украина получить
В конгрессе США уже несколько месяцев идут споры относительно принятия пакета помощи для Украины. Владимир Зеленский прокомментировал одно из предложений.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал промедление с помощью Украине. Он также сказал, согласилось бы наше государство на получение помощи от США в кредит, передает 24 Канал.
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Это стало внутриполитическим вопросом США
Зеленский отметил, что под траншами мы прежде всего понимаем оружие.
По его словам, помощь от США критическая в любом случае.
Я считаю, что мы сможем получить положительное голосование членов конгресса. К большому сожалению, мы немного заложники этой ситуации. Вопрос войны России против Украины стал внутриполитическим вопросом США, хотя это безопасность всего мира,
– отметил президент.
Затем он объяснил, что мы заложники того, что это – избирательный процесс, это выборы, однако он верит, что разум победит и мы получим эту помощь.
Если Соединенные Штаты Америки предложат Украине помощь в кредит, то "мы согласимся на любой вариант".
Президент отметил, что "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную через год – мы согласились бы на сегодня".
Заявления Зеленского
- По словам президента, строится три линии обороны. Их качество и подход к построению одинаковый независимо от направления – стандарт один. Сроки построения также одинаковые, но чем ближе к горячим направлениям, то быстрее строится. Сдаваться все будет в один срок. Срок сдачи линий обороны – за несколько месяцев. Особое внимание обращают на предыдущий опыт, а конкретно на то, как россияне преодолевали границу в 2022 году.
- Кроме этого, он сказал, что в Украине в ближайшие недели примут закон о мобилизации. Но сдерживать оккупантов мало: следует наносить удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы сорвать их наступательные действия. Украина передала информацию партнерам, в чем она нуждается, чтобы сорвать наступление россиян.
- Также украинский лидер сказал, что пока нет конкретного списка стран. Дату и повестку дня, возможно, Зеленский и президент Швейцарии согласуют уже в ближайшие дни. После этого начнут рассылать приглашения. На Саммите мира ожидают увидеть 80 – 100 стран, он станет крупнейшим.