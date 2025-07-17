"Ему нужно это почувствовать": Зеленский считает, что Трамп должен "поставить Путина на колени"

Президент Владимир Зеленский высказался о российском диктаторе Владимире Путине. По его мнению, только жесткое давление может заставить главу Кремля пойти на уступки.

Зеленский считает, что американский президент Дональд Трамп способен на это, передает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для New York Post.

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Что сказал Зеленский об отношениях Трампа и Путина?

Украинский президент считает, что Путин не готов к компромиссам для завершения войны. В то же время он отмечает, что Трамп имеет силу поставить его на колени, ускорив жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

Зеленский убежден, что российскому диктатору "нужно это почувствовать". В то же время глава государства поблагодарил Трампа за поддержку санкций, имея в виду объявление американского президента о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Однако отметил, что такой срок означает лишь увеличение смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.

Пятьдесят дней для нас – это просто каждый день страшный,

– объяснил Зеленский.

В то же время стоит отметить, что Трамп изменил риторику в отношении России и начал давить на Путина. В The Washington Post считают, что для этого есть как минимум три весомые причины. В частности, убеждение, что российский диктатор понимает только язык силы.