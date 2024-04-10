Зеленский эмоционально ответил на вопрос о том, что означало бы "проиграть войну"

На днях в интервью Владимир Зеленский заявил, что если США не разблокирует помощь Украине, то наше государство проиграет войну. Президент объяснил, что это означает.

Президент акцентировал на важности единства в мире, ведь без этого Украина шаг за шагом будет терять территории, а также людей. Украина нуждается в 60 миллиардах от США, чтобы продолжать стоять.

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Зеленский объяснил свои слова

Во время выступления на Дельфийском экономическом форуме Владимир Зеленский отметил, что собственными силами защищать Украину очень трудно. Стране нужна помощь союзников

Это очень сложно – стоять и держать врага. И еще сложнее отвоевывать уже оккупированные территории. Для этого нужно единство, нужно соответствующее оружие,

– сказал он.

Президент Украины отметил, что мир будет терять единство, если отдельные лидеры будут думать, как обходить санкции, как привлечь Россию к экономическим проектам, которые заморозили с началом полномасштабного вторжения. Без единства Украина будет терять силу и как следствие – территории.

Без фундаментальной военной помощи Украина может двигаться назад. И что такое проиграть войну? Это территория и люди. Люди – прежде всего. Когда кто-то говоришь, территории не главное, главное люди – а кто живет на этих территориях? Живые люди, их дома, семьи и тому подобное. Теряя территории вы тратите прежде всего людей. Их обычную жизнь. А это означает, что шаг за шагом, не дай Бог, двигаться назад, шаг за шагом, вы потеряете все государство,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что разговоры о замороженном конфликте и договоренности с Путиным означают непонимание, что Россия хочет уничтожить Украину полностью. Российский президент в обращениях открыто говорит, что нашей страны не существует, что ее кто-то придумал.

Зеленский о войне