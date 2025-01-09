Зеленский анонсировал, что Украина планирует поставить рекорд в производстве дронов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дроны уже сейчас изменили природу войны. Они помогают сдерживать врага на дистанции, а также наносить удары по военным объектам на российской территории.

Поэтому в 2025 году Украина хочет установить рекорд по количеству и качеству, произведенных и полученных БПЛА от союзников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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Как дроны помогают бороться с россиянами

8 января Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Одной из ключевых тем стало производство и поставки дронов для украинских военных, а также средств РЭБ.

Дроны уже изменили природу войны, и изменения далеки от завершения. Сегодня есть прямая зависимость остановить продвижение врага и потерю людей и территорий, а для этого необходимы дроны,

– объяснил он.

Они, по словам президента, сдерживают россиян на дистанции. Их производство в Украине более эффективное с точки зрения затрат, чем где-либо.

"В этом году хотим установить рекорд в количестве и качестве дронов, которые производим и получаем от наших партнеров", – подчеркнул Зеленский.

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На чем сейчас сфокусирована Украина

Сейчас Украина сосредоточена на беспилотных летательных аппаратах, которые больше всего нуждаются бригады для удержания линии фронта, а также на БПЛА, которые нужны для обеспечения безопасности. Говорится о морских дронах и дронах дальнего поражения по военным объектам и инфраструктуре на территории России.

Мы уже подписали большое количество контрактов и многие еще прорабатываются. Призываю вас всех становиться более активно вовлеченными в наращивание этого арсенала,

– отметил Владимир Зеленский.

Украинцы самые опытные в использовании беспилотников и имеют наибольшие возможности в Европе их производить. Поэтому президент просит инвестировать еще больше средств в эту украинскую силу, которая после войны станет также важной для партнеров.

Отметим, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что на "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы о поставках ракет Украине и концепцию закрытого неба.