Могут показать то же самое на нашей территории, – Зеленский о позиции союзников по Израилю

Западные союзники объединились для защиты граждан Израиля во время атаки Ирана. По словам Зеленского, мир способен так же закрыть небо над Украиной.

Если Украина и государства Запада хотят быть настоящими союзниками, то наша территория требует такой же защиты, которую получил Израиль.

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Защита гражданских

По словам главы государства, такие шаги необходимы для защиты гражданских от российских ракет и дронов.

Если у наших союзников есть возможность – и в случае с Израилем мы это увидели – значит, если наши союзники могут обезопасить нас, закрыть наше небо, то вопрос не почему, вопрос – когда?

– сказал президент в интервью.

Зеленский добавил, что в то же время защита солдат ВСУ будет осуществляться с помощью пакетов военной помощи. Речь идет о западных системах противовоздушной обороны и самолетах.

Системы ПВО для Украины: что известно

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что одну систему Patriot наше государство уже получило от Германии. Еще по четырем – Киев ведет переговоры, а две дополнительные – находятся в поле зрения министра.