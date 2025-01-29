Те, кто обучает будущих украинских офицеров, должны быть на фронте, – Зеленский

Преподаватели военных лицеев и высших учебных заведений должны быть на фронте. Только так можно научить будущих офицеров, что такое настоящая война.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, которое прозвучало во время встречи с курсантами и лицеистами военных учебных заведений.

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Зеленский сделал заявление относительно преподавателей военных учебных заведений

Во время выступления Владимир Зеленский обратился к преподавателям военных лицеев и высших учебных заведений. Президент Украины подчеркнул, что все преподаватели должны побывать на фронте.

Все наши ребята должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А, следовательно, это вы – те, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт. Должны быть на фронте,

– заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что только так можно научить других пониманию, что такое война на земле, а не только в книгах.

"Хотя, и книги также важны", – добавил Зеленский.