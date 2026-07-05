Путин никогда не рискнет появиться в Константиновке, – Зеленский

Ситуация в Константиновке, что в Донецкой области, продолжает обостряться. Несмотря на громкие заявления Кремля о захвате города, вероятность появления там российского диктатора – практически равна нулю.

Об этом глава государства заявил во время традиционного вечернего обращения 5 июля.

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Что сказал Зеленский о Константиновке?

Прежде всего стоит отметить, что Украина стремится к завершению войны, о чем постоянно говорит президент. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают отражать вражеские атаки в Константиновке Донецкой области – сейчас это одно из самых горячих направлений.

Несмотря на то, что российское командование заявляет о якобы полном контроле над городом, Владимир Путин, по мнению Зеленского, "никогда не рискнет там появиться".

При этом украинский президент сказал и о "величайшем цинизме этой войны" – глава Кремля, человек, который опирается исключительно на свое ближайшее окружение: на Москву и на свои резиденции, "сжигает все, до чего может дотянуться".

К тому же Зеленский отметил и критически оценил большое количество потерь России в войне – агрессор ежемесячно теряет не менее 30 тысяч своих солдат.

Какова предыстория?

Стоит напомнить, что буквально накануне, 4 июля, украинский президент отмечал, что "если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

На такое "приглашение" реакции в Кремле не последовало, поэтому, очевидно, Зеленский сделал свои выводы, которые в очередной раз подтверждают общую тенденцию россиян выдавать желаемое за действительное.

Не менее важно сейчас помнить и о том, что именно ударно-поисковые операции украинских пилотов не дают врагу полноценно закрепиться и захватить Константиновку. Так, предложение Минобороны России о якобы гуманитарном перемирии в городе – это, как отмечают аналитики DeepState, коварный план, на который ни в коем случае нельзя соглашаться.