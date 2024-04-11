НАТО следует доказать, что не боится своих правил, - Зеленский о том, что разведка знает планы России

Владимир Зеленский 11 апреля прибыл в Литву для того, чтобы принять участие в саммите Триморья. Глава государства во время выступления подчеркнул, что НАТО необходимо доказать, что боится своих правил.

На этом Владимир Зеленский подчеркнул во время брифинга. Президент Украины добавил, что разведке известны планы Владимира Путина на фронте.

Читайте также Июнь – правильное время, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, – Зеленский

Партнеры должны выполнить обещанные поставки

Политические задачи на этот год, сейчас на саммите и на переговорах с лидерами я говорил о том, что критически важно для европейского единства подтвердить, что Евросоюз не боится самого себя, и что НАТО не боится своих собственных правил,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что каждая демократическая нация Европы, которая разделяет и защищает общие ценности Европы и Евроатлантического пространства, заслуживает того, чтобы стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса. И это, подчеркнул Зеленский, нужно подтвердить реальными действиями.

Также Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть достаточно информации от разведки относительно того, что планирует на фронте делать Владимир Путин. По словам главы государства, критически важно, чтобы каждый из партнеров выполнил то, что он пообещал нашей стране в плане поставок оружия и снарядов.

Президент добавил, что ежедневно Россия атакует нас ракетами. И вместе с тем ежедневно растет количество обещаний о совместном производстве. Поэтому Зеленский отметил, что необходимо наконец, чтобы реальность соответствовала словам. Глава государства параллельно выразил благодарность всем лидерам и нашим партнерам, которые действительно реализуют то, о чем мы договорились.

Зеленский о важности помощи от США

Глава государства на брифинге также отметил важность помощи со стороны США. Он подчеркнул, что Украина будет терять не только свои территории, но и людей.

Очень сложно (будет без помощи от США – 24 Канал). Мы будем терять наших людей. Терять наших воинов, абсолютно бесценных. И вопрос не только в территориях. Когда кто-то распространяет такие российские нарративы, что вопрос только в территориях, – вопрос в людях. А территории также для нас важны,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что если нам не удастся восстановить свою территориальную целостность, то не будет уважения к нашему суверенитету. И что это будет означать, что конфликт стал замороженным. А значит, будет лишь вопрос времени, когда Владимир Путин снова вернется.