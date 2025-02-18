Понятно, что Россия хочет от меня избавиться, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится избавиться от него. Кремль понимает, что с ним будет "непросто" договориться на будущих переговорах.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на интервью украинского лидера немецкому медиа Tagesschau. Зеленский также уточнил, до какого момента готов защищать Украину.

Смотрите также Это бессмысленно, – Зеленский критически высказался о переговорах без Украины

Почему Россия хочет избавиться от Зеленского

Относительно своей роли в возможных переговорах, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Россия понимает – с ним "непросто" договориться.

Поэтому понятно, что Россия хочет избавиться от меня,

– заявил Зеленский.

Однако, по его словам, если Украина станет частью ЕС и НАТО, получит гарантии безопасности и если российские войска будут выведены, тогда его роль больше не будет необходимой. Зеленский подчеркнул, что после этого он достигнет своей цели.

"Но пока этого не произошло, я буду защищать свою страну", – добавил президент.

Обратите внимание! Зеленский в деталях рассказал о покушении на свою жизнь в начале полномасштабного вторжения России.

Заметим, Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом. Среди возможных обсуждаемых тем – обмены, продовольственная безопасность и не только.