Россияне планируют наступление через Беларусь, – Зеленский об угрозе для Европы

Владимир Зеленский предупредил, что российская агрессия угрожает соседним странам. Прежде всего, в опасности Польша и страны Балтии.

Глава государства считает, что гарантии безопасности для Украины также оградят Европу от посягательств России. Зеленский уверен, что Путин не остановится. Его цель – не просто захватить украинские территории, а восстановить СССР и влияние во времена российской империи, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента для The Guardian.

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Зеленский раскрыл планы Путина

Зеленский отметил, что по данным украинской разведки, в 2025 году Россия хочет увеличить свою армию на 12 – 15 дивизий. Это составит около 150 тысяч человек. Кроме того, Москва привлечет северокорейские войска. Эти подготовленные войска с большой вероятностью будут проходить тренировки в Беларуси.

Глава государства напомнил, что полномасштабное вторжение в Украину началось как раз с учений россиян в Беларуси. Если они там будут тренироваться летом или, например, осенью 2025 года, то за этим может начаться наступление. Зеленский добавил, что это необязательно должно быть новое вторжение в Украину. По его мнению, оккупанты могут пойти на Польшу или Литву.

Политик подчеркнул, что поддержка Украины – это исключительно защита всей Европы.

Зеленский подверг сомнению желание Путина к миру. Ведь если бы это было правдой, то зачем стране, где сейчас большие проблемы с экономикой, увеличивать войска на 150 тысяч и планировать их обучать. "Это точно не подготовка к диалогу", – заметил президент.

К слову, глава государства напомнил, что во время попыток покушений на него гибли люди из Офиса президента.