Русские – просто ко*ч*ны, – Зеленский о попытках врага сорвать начало учебного года

В последние дни вражеские войска значительно усилили обстрелы украинских городов, в частности Киева и области. Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне пытаются сорвать начало учебного года.

Он назвал их "совершенно ко*нч*еными". Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов ТСН.

Как агрессор пытается сорвать учебный год и что говорит Зеленский?

Президент заявил, что Россия пытается сорвать начало нового учебного года, однако сделать этого не сможет. По его словам, учебный процесс в Украине состоится несмотря на российские атаки.

К сожалению, русские – ну, просто совсем ко*ч*ны,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что даже 1 сентября россияне продолжают втягивать украинских детей в войну. Он подчеркнул, что дети должны оставаться детьми, независимо от того, кто является их врагом.

Отдельно глава государства выразил недовольство реакцией международных партнеров на российские удары. Он отметил, что в течение последних двух недель Европа и другие страны, поддерживающие Украину, фактически находились на "каникулах".

Очень неприятно, что кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь,

– отметил президент.

Зеленский убежден, что своевременное и решительное международное давление могло бы частично сдержать Россию. Он отметил, что Москва все же реагирует на сигналы и давление со стороны мирового сообщества.

Отметим, что именно в ночь на 1 сентября враг массированно атаковал Киев и область. Всего погибли 12 человек. Есть также пострадавшие и разрушения инфраструктуры.

При этом глава МОН Андрей Бутенко сообщил, что 1 сентября к занятиям возвращаются ученики и воспитанники более 25 тысяч учебных заведений по всей стране. По его словам, по возможности детей важно максимально возвращать к очному обучению, однако формат работы каждого учреждения будет определяться ситуацией с безопасностью и наличием оборудованного укрытия.

В настоящее время более 82% воспитанников детских садов и школьников имеют доступ к укрытиям различных типов. Это более 9 тысяч учреждений дошкольного образования и более 11 тысяч школ.