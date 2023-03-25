Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: какую причину называет президент

Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны пока не могут начать контрнаступление, запланированное на весну этого года.

Об этом украинский лидер сказал в интервью японскому изданию. Президент объяснил, почему именно наши воины пока не могут начать контрнаступление.

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Украине нужно оружие

Владимир Зеленский отметил, что Украине необходима дополнительная поддержка оружием. В частности, нужны боеприпасы и истребители.

Издание отмечает, президент признал, что ситуация на Востоке Украины "плохая", повторив, что причина в "нехватке боеприпасов". "Ожидаем боеприпасов от наших партнеров", – подчеркнул глава государства, добавив, что российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем наши защитники.

"Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить", — сказал президент, раскрывая серьезную нехватку оружия. Также издание отмечает, что Владимир Зеленский просил Японию о помощи. Украинский лидер выразил большие надежды на ее роль как страну-председателя G7.

Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ помочь нам. Мы в состоянии войны и не можем ждать,

– подчеркнул президент.

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Контрнаступление должно завершиться выходом на границы 1991 года

Секретарь СНБО подверг критике тезис о том, что Силы обороны якобы будут иметь один шанс на успех во время своего контрнаступления. "Наше наступление будет продолжаться до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не лимитировано временем", – подчеркнул Алексей Данилов.

Заметим, советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заявил, что Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир. Дэн Райс рассказал, что ежемесячно Россия теряет убитыми в Украине 25 тысяч военных, а ранеными – втрое больше, то есть 75 тысяч.

По его словам, прямо сейчас на фронте уничтожаются лучшие подразделения государства-агрессора. Дело в том, что они атакуют позиции украинских войск, хотя это самое плохое время для таких операций.

"Поэтому когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – подытожил Райс.