Россия хочет оставить Украину не только без света и тепла: Зеленский рассказал о новой угрозе

Российские оккупанты хотят, чтобы украинцы не просто сидели без света и тепла, но и без связи. Враг стремится изолировать нас и лишить информации.

Еще одна мечта оккупантов – оставить украинцев без связи и возможности пообщаться с родными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам, сообщает 24 канал.

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Власти готовятся противодействовать планам оккупантов

На заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось 24 ноября, отдельное внимание уделили системе связи.

Что бы ни планировали террористы, нужно сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга,

– заявил президент.

Поэтому украинские власти уже нарабатывают определенные решения, чтобы избежать такого сценария.

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